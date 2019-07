Udsigt til vikariat i Folketinget sender Kenneth Mikkelsen i tænkeboks

Folketingskandidat Kenneth Mikkelsen (V) vil bruge sommerferien på at overveje sin politiske fremtid. Derfor er det uvist, om han bliver barselsvikar for Thomas Danielsen på Christianborg.

Ringkøbing-Skjern: Det er usikkert, om Ringkøbingkredsens folketingskandidat Kenneth Mikkelsen vil benytte sig af muligheden for alligevel at komme i Folketinget.

Der bliver ellers brug for en vikar på Christiansborg, når folketingsmedlem Thomas Danielsen Struer-Lemvigkredsen går på barselsorlov fra årsskiftet. Og her er Kenneth Mikkelsen som sit partis førstesuppleant selvskrevet til opgaven som stedfortræder.

I en sms til Dagbladet skriver Kenneth Mikkelsen, at han overvejer sin politiske fremtid.

- Jeg har givet mig selv nogle måneder til at tænke det godt igennem, og vil derfor først melde noget ud efter sommerferien. Det gælder også et eventuelt vikariat for Thomas Danielsen, skriver han.

Det betyder altså, at ferien blandt andet bliver brugt til at spekulere på, om han overhovedet ønsker at fortsætte som folketingskandidat. Der er ingen tvivl om, at det var en skuffelse for Kenneth Mikkelsen, at det ikke lykkedes at skaffe opbakning til det mandat i det vestjyske, der ellers på forhånd blev betragtet som nærmest sikkert.

Kenneth Mikkelsen fik 4659 personlige stemmer ved folketingsvalget i juni måned. Og det var altså ikke nok til en plads på Christiansborg. Efter valget udtrykte blandt andre borgmester Hans Østergaard (V) ærgrelse over, at det ikke lykkedes at få en lokal kandidat i Folketinget.

Hvis Kenneth Mikkelsen, der er erhvervsdirektør i Herning og Ikast-Brande, vælger at takke nej til barselsvikariatet for Thomas Danielsen vil den næste på suppleant på listen blive spurgt.

Nummer to er Gitte Willumsen fra Silkeborg, der fik 2722 personlige stemmer ved valget. Tredjesuppleanten er Anders G. Jacobsen fra Holstebro, der fik 1691 personlige stemmer.

Der er set før, at tredjesuppleanten får tjansen. Da Esben Lunde Larsen sidste år forlod Folketinget, var det netop tredjesuppleanten Carsten Kissmeyer, der endte som stedfortræder. Han brugte vikariatet som springbræt og blev valgt til Folketinget i juni.