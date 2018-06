Udsigt til tam sankthans: Forbudt at sætte ild til bålet

Den seneste tid har han fået op mod 300 henvendelser fra borgere i det midt- og vestjyske, som havde håbet på en tilladelse til at tænde ild ved netop deres arrangement. Men alle har fået blankt nej - selv kreative forslag om at placere bålet på en ponton i en sø bliver afvist.

- Det er pisseuheldigt for at sige det rent ud. I år falder sankthans på en lørdag, og derfor oplever vi, at rigtig mange gerne vil have lov til at tænde bål. Men det er altså forbudt, siger afdelingsleder Lars Stensbjerg fra Brand & Redning MidtVest.

Udsigt til kolde pølser

Bålet er ikke det eneste sankthansgæsterne må undvære på lørdag. Det er nemlig heller ikke tilladt at grille pølser til offentlige arrangementer. Hvis der skal serveres varme pølser, skal de tilberedes indendørs - eller i en privat have med fast underlag under grillen.

Ifølge Brand & Redning skal der rigtig meget regn til, hvis afbrændingsforbuddet skal ophæves - og der er ingen hjælp at hente i vejrudsigten, som kun byder på små mængder regn. På DMI's tørkeindeks scorer Ringkøbing-Skjern 9 ud af 10.

Afbrændingsforbud hører til sjældenhederne. Ifølge Lars Stensbjerg har der ikke være forbud i det midt- og vestjyske siden 1996, så det hører til sjældenhederne.

Søndervig Beboerforening overvejer lige nu, om de skal af deres store sankthansfest, som plejer at have over 1000 gæster, mens Forundringens Have i Velling holder fast i en fest - men uden ild.