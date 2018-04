Udligningsforslag vil koste 118 millioner - borgmester nægter at tro det

Borgmester Hans Østergaard frygter, at en ugunstig ændring af udligningsordningen kan få alvorlige konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune. Arkivfoto.

Udspil til ny udligningsordning vil ramme Ringkøbing-Skjern Kommune voldsomt, hvis det føres ud i livet; borgmester Hans Østergaard (V) frygter, at det vil skabe "geografisk pilskævt Danmark".

RINGKØBING-SKJERN: Du og jeg og de øvrige 57.000 indbyggere i Ringkøbing-Skjern Kommune skal betale 118 millioner kroner mere i skat om året, hvis kommunen vil opretholde samme serviceniveau som nu. Det kan blive konsekvensen, hvis regeringens udspil til en aftale om kommunal udligning bliver vedtaget. Regeringen arbejder netop nu på at ændre den kommunale udligningsordning. Især de velhavende hovedsstadskommuner er rasende over, at de via denne ordning bidrager til, at fattigere kommuner kan opretholde deres serviceniveau. Netportalen NB-økonomi er kommet i besiddelse af det seneste udspil fra regeringen til en politisk aftale om kommunal udligning. Den viser, at især de mindre velhavende jyske og fynske kommuner samt Sydhavsøerne og Bornholm taber markant og kan se frem til store sparerunder. Forslaget vil medføre en markant forøgelse af forskelle i skat og service mellem kommunerne. Borgmester Hans Østergaard (V) forudser alvorlige konsekvenser.

Udligningsordning Kommunal udligning er fællesbetegnelse for en række ordninger, som overfører penge mellem kommuner på baggrund af forskellige nøgletal.I Danmark har den kommunale udligning til formål at udligne forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag mellem kommunerne for at sikre et mere ensartet forhold mellem skatteniveau og serviceniveau.



Flere kommuner ønsker ændringer i den beregningsmodel, som det kommunale udligningssystem bygger på. Især i hovedstadsområdet er der modstand mod den nuværende ordning.



I 2018 bliver der omfordelt 17,2 milliarder kroner fra de rigeste kommuner til de fattigste via udligningssystemet.

Regningen - Den regning, der skal betales, hvis forslaget bliver til virkelighed, sender regeringen direkte til de borgere uden for hovedstadsområdet, der allerede i dag må betale en højere skat for at få en god kommunal service, siger borgmesteren til NB-Økonomi. - Det skaber et geografisk pilskævt Danmark, hvor statsskattepenge fra de produktive dele af Danmark reelt finansierer højere service og lavere skatter i hovedstadsområdet. - Dermed svækker politikerne endnu engang de områder af landet, hvor vores afgørende eksportvirksomheder er placeret, og hvor langt størstedelen af værdierne skabes. Hans Østergaards kollega i Hjørring, Arne Boelt (S), kommer til at tabe et tilsvarende beløb, hvis regeringens forslag føres ud livet. - Med regeringens forslag bliver ubalancen så stor, at Danmark knækker over i to dele. Vi får et samfund som Italien, hvor befolkningen har mistet tilliden til magthaverne og demokratiet, siger han til netportalen NB-Økonomi.