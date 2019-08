TARM: Dansk Outlet, der har hjemme på Centervej i Tarm, havde onsdag ved 16-tiden besøg af tre mænd og en kvinde, der alle var udlændinge. Personalet havde mistanke om, at de fire personer stjal fra butikken og tjekkede en rygsæk. Men den var tom, og flokken gik derefter fra stedet. De ansatte valgte dog at tjekke butikkens videoovervågning, og den viste, at det alligevel var lykkedes for de fire personer at stjæle trøjer, T-shirts og jakker. Politiet skal nu se videooptagelserne igennem.