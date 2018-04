Udlændinge på Borris-egnen får lettere ved at lære dansk

Mange landbrug i mindre bysamfund har østeuropæere i medarbejderstaben, og derfor bliver der nu gjort en målrettet indsats for at etablere dansk-undervisning på Borris Skole.

Borris: Som østeuropæer med et fuldtidsjob ude på landet kan det være svært at finde tid og overskud til at deltage i dansk-undervisning efter arbejdstid i enten Skjern eller Ringkøbing.

Derfor bliver der lige nu arbejdet på at kunne tilbyde indlæring af danske ord og vendinger på Borris Skole, hvor der torsdag i denne uge er inviteret til fyraftensmøde sidst på eftermiddagen for at få afklaret behovet:

- Vi håber, at undervisningen kan starte inden sommer, siger Hanne Vestergaard, forstander på VUC Ringkøbing-Skjern, der har udsendt invitationen i tæt samarbejde med sprogcentret Lærdansk.

Med sig til torsdagens informationsmøde har initiativtagerne gode erfaringer fra Hvide Sande, hvor der netop er etableret tre hold med undervisning i dansk to gange om ugen.

Hanne Vestergaard bor privat i Astrup, og hun har et klart indtryk af, at der er mange udlændinge - især østeuropæere - ansat i området.

Mere specifikt peger VUC-forstanderen på landsbysamfund som Borris, Faster, Troldhede og Astrup.