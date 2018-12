Udkast til ny ældrepolitik justeret efter borgermøde

Udkast til mål for ældrepolitikken

- At sikre et værdigt og trygt ældreliv med respekt for den enkeltes situation, ressourcer, selvbestemmelse og mulighed for at bidrage. Det sker i samarbejde og mellem borgeren, pårørende og medarbejdere for at opnå de bedste betingelser for god livskvalitet uanset alder og helbred.



- Med udgangspunkt i den enkeltes ansvar for eget liv, at sikre mulighed for et sundt og aktivt ældreliv gennem gode måltider, aktiviteter, bevægelse, boformer og deltagelse i meningsfulde fællesskaber.