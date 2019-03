Udfordring i debatspalterne: Kristendemokraterne og Venstre i politisk fyraftensduel

For første gang mødes folketingskandidaterne Kristian Andersen (KD) og Kenneth Mikkelsen (V) i en direkte politisk duel på et møde på Dagbladet i Ringkøbing.

Ringkøbing: Selv om Folketingsvalget endnu ikke er udskrevet, så er de lokale folketingskandidater i fuld gang med at rulle deres kampagner ud.

Det fik for nylig Kristendemokraternes Kristian Andersen til at erklære, at han var træt af at høre Venstremænd advare om stemmespild, hvis man sætter kryds ved KD til det kommende valg.

Derfor sendte han en åben invitation til at diskutere politik med Venstres nye folketingskandidat Kenneth Mikkelsen.

Den invitation var Venstremanden ikke sen til at tage imod. Han vil nemlig også gerne have lejlighed til at diskutere nogle af de emner, som optager vælgerne i Ringkøbing-Skjern.

Dagbladet tog de to kandidater på ordet og inviterer mandag 1. april - og det er ganske vist - til fyraftensmøde på Dagbladet i Ringkøbing, hvor der både bliver lejlighed til at møde Andersen og Mikkelsen, høre dem fortælle om deres politik og stille spørgsmål.

På forhånd er Kristendemokraten og Venstremanden helt enige om, at de begge mener, at statsministeren skal hedde Lars Løkke Rasmussen efter næste valg.

De er også begge varme tilhængere af, at 2+1-vejen mellem Ringkøbing og Herning bliver realiseret hurtigst muligt, og så er de begge optaget af udvikling udenfor de store byer i Danmark.

Men hvordan adskiller de to borgerlige folketingskandidater sig fra hinanden? Det får de mulighed for at komme med deres eget bud på under deres første duel.

Det politiske stævnemøde mellem Kristendemokraterne og Venstre er åbent for abonnenter af Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Det koster ikke noget at deltage, men da der er et begrænset antal pladser, gælder først til mølle-princippet.

Der er tilmelding via hjemmesiden www.klubringskjern.dk - du finder arrangementet under fanebladet 'Foredrag'.

Mødet foregår på anden sal på Dagbladet Ringkøbing-Skjern, St. Blichersvej 5 i Ringkøbing. Dørene åbnet klokken 16.00. Mødet foregår fra klokken 16.30 til 18.00.