Udflytningsplan: Her er Ringkøbing-Skjerns nye uddannelse

Skjern: Når regeringen senere i dag offentliggør endnu en udflytningsrunde, så sker det med meldingen om et nyt uddannelsestilbud til Ringkøbing-Skjern.

Ifølge minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), så skal der oprettes en markedsføringsøkonom-uddannelse i Skjern. Der er tale om en to-årig erhvervsakademi-uddannelse baseret på EA Midtvest i Herning.

Meldingen glæder byrådsmedlem og formand for vidensudvalget Lennart Qvist (V).

- Det er en rigtig god nyhed for vores område. Erhvervsøkonomiuddannelsen er bred, og den kan bruges i de fleste af vores virksomheder. Jeg er meget positiv. Det er en stor fordel af få erhvervsrettede uddannelser tættere på virksomhederne, siger han.

Qvist ser det ikke som en ulempe, at man allerede kan tage uddannelsen i nabokommunen.

- Der vil helt sikkert være en gruppe unge, som vil benytte sig af, at man blive markedsføringsøkonom lige i nærheden. For eksempel dem, der har stiftet familie. Den nye uddannelse giver os mulighed for at holde på nogle af de unge, der jo er vores vigtigste råstof, siger han.

Det er uvist, hvor mange uddannelsespladser, der bliver tale om i Skjern. Ministeren vil på forhånd fortælle, at der i alt skal oprettes 500-1.000 studiepladser i ti af landets kommuner. Det svarer altså til mellem 50 og 100 studiepladser pr. kommune.

- Ved at etablere uddannelsesstationer i alle fem regioner får unge uden for de store byer nemmere ved at tage eksempelvis en erhvervsrettet uddannelse. Det giver samtidig virksomheder, som ligger uden for de store byer og kan have svært ved at rekruttere medarbejdere, bedre muligheder for at få den arbejdskraft, de har brug for, siger Sophie Løhde, der er ansvarlig minister for den nye runde udflytning af statslige arbejdspladser, i en pressemeddelelse.

Om Ringkøbing-Skjern også får flere statsjob i denne udflytningsgrunde, er uvist.

Tidligere på ugen sagde borgmester Hans Østergaard (V) at han havde store forhåbninger til, at der er endnu en portion statslige arbejdspladser til Ringkøbing-Skjern - måske indenfor turistområdet.

Men hvad er egentlig mest værd for kommunen - nye uddannelsespladser eller statslige job? Det kan der ikke gives et entydigt svar på, mener Lennart Qvist.

- Det ene udelukker jo ikke det andet. Der er ingen tvivl om, at der her og nu vil være en økonomisk gevinst for kommunen med udflytning af statslige arbejdspladser, hvor hele familien måske flytter med. Men der er et rigtig godt perspektiv i en ny uddannelse, fastslår han.