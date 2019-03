Uden kommunal støtte drejer Kulinarisk Vestjylland nøglen

Ringkøbing-Skjern: Siden 2007 har foreningen Kulinarisk Vestjylland stået for at udbrede kendskabet til de gode lokale råvarer og fødevarer - især gennem det årlige Kulinarisk Fødevaremarked i Fødevareparken Skjern Enge.

To gange nej

- Baggrunden er manglende økonomi i forhold til den strategi, vi ønsker at følge. Vi havde fremlagt en treårsplan for Erhvervsvækstforum, hvor vi ønskede at videreudvikle en foodhub, som er et distributionscenter af lokale fødevarer med base i Fødevareparken Skjern Enge, samt en kulinarisk karavane, som skulle erstatte Kulinarisk Fødevaremarked. Men vi har fået afslag på vores to ansøgninger til vækstpuljen, siger den afgående formand.

Han er overrasket over afslagene, fordi Erhvervsvækstforum ifølge ham havde være positiv i evalueringen af Kulinarisk Vestjyllands seneste treårsplan.

Ifølge Kent Viborg skulle begrundelsen for afslaget være, at Erhvervsvækstforum mente, at der var dobbeltroller i Kulinarisk Vestjylland og Erhvervsrådets Center for Fødevareudvikling.

En anden begrundelse skulle være, at man mente, at etableringen af foodhub'en skulle være konkurrenceforvridende i forhold til private aktører.

- Med afslaget risikerer vi dermed, at de sidste godt to års arbejde og de investeringer, der er lavet, går tabt, siger Kent Viborg.

Kulinarisk Vestjylland skulle bruge 1,7 millioner kroner til treårsplanen og har ikke selv midlerne til selv at gennemføre planen uden støtte.

- Vi er 48 medlemmer, som hver betaler 500 kroner om året, så det er langtfra nok. Og i bestyrelsen er vi kørt trætte i at forsøge at skaffe midler. Det er frivilligt arbejde, og så vil vi hellere bruge de timer på noget mere konstruktivt og kreativt, siger Kent Viborg.