Uddannelser investerer i lækre omgivelser

De ydre rammer skal være i top, når ungdomsuddannelserne skal tiltrække nye elever. Derfor sørger skolerne for hele tiden at forny indretningen.

Lokalet var før hjemsted for 16 stationære pc'er, men de er overflødige, nu hvor alle har bærbare computere og tablets. Nu huser området i stedet 32 læsepladser, hvor eleverne kan få ro til at studere. Senere vil der blive tilføjet 16 lænestole, hvor de unge kan fordybe sig i bøgernes verden.

Foruden diverse brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne, betyder det også meget for skolerne, at de fysiske rammer er i orden.

Lørdag var der åbent hus på kommunens ungdomsuddannelser, hvor kommende elever kunne blive klogere på, hvad livet efter folkeskolen byder på. Men åbent hus er kun en lille del at de tiltag, som skolerne gør brug af for at tiltrække elever.

På Ringkjøbing Gymnasium fortæller rektor Tonny Hansen, at man har omdanne et gammelt edb-lokale til en moderne læsesal. Arkivfoto: Vibeke Green.

Boksebolde og længe åbent

Også på Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern ser man på, hvordan man kan skabe de bedste rammer for eleverne. Her er man ved at se på, hvordan kantinen, der dog hverken er gammel eller nedslidt, kan gøre endnu mere tillokkende for de unge.

- Vi kigger på, hvordan man kan indrette den i zoner, så de unge synes, at det er sjovt og rart at være der. Det er med forbillede i biblioteket i Herning eller Dokk1 i Aarhus, så det bliver et sted, man kan hænge ud og få skabt ungdomsmiljø også efter skoletid, siger direktør for UCRS, Marianne Oksbjerre.

Andre af skolen indretninger gælder eksempelvis boksebolde på gangene hos idrætsgymnasiet HTX.

For begge skoler gælder det desuden, at eleverne kan bruge skolen faciliteter, når skoledagen er forbi. På UCRS er der lærere tilstede efter skoletid, til at hjælp eleverne, der vil benytte skolen faciliteter, og også på Ringkjøbing Gymnasium kan man boltre sig, efter det har ringet ud.

- Eleverne kan bruge fitnessudstyret til klokken 17, idrætshallen til klokken 16 og musiklokalerne til klokken 22, fortæller Tonny Hansen.