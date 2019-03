Skjern: Foråret er der nu, og så tager vi cyklerne frem både store og små. Er man udstyret med små ben, er det luksus at blive kørt ud i Naturens Rige af de voksne. Her en cykelekvipage fra Naturhuset Skovlykke, der var på tur med otte børn i ladcyklerne. Noget, som de fra Naturhuset faktisk gør et par gange om ugen. Her er det Cecile Rasmussen og Heidi Lunde, der er cykelchauffør for de små naturbrugere. Foto: Jørgen Kirk