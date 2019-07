Tyveri og vold mod ekskæreste koster fem måneders fængsel og en erstatning

SKJERN: En 29-årig mand fra Herning skal fem måneder i fængsel for blandt andet vold og trusler mod sin ekskæreste.

Den 29-årige var i februar i år i Skjern, hvor han brød ind i sin tidligere kærestes hjem ved at knuse en rude. Manden stjal intet men ødelagde kvindens mobiltelefon. Angiveligt var han vred på kvinden, som han har et barn sammen med. I hvert fald stak han hende en lussing.

En måned forinden havde han udtalt til en læge ved regionspsykiatrien i Herning, at "han var overbevist om, at han var nødt til at slå sin ekskæreste ihjel for at få lov til at se sit barn smile." Det opfattede lægen som en trussel mod kvinden.