Stauning: Mellem lørdag formiddag og mandag formiddag har en båd, der lå i Stauning Havn, oplevet et indbrud, hvor en del radio- og navigationsudstyr blev stjålet. Der blev snuppet en Garmin VHF-radio, en håndholdt Cobra VHF-radio, en Garmin gps samt to redningsveste. Tyven kom ind i båden ved at knuse en rude.