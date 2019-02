Tyvene har haft travlt: Flere områder ramt af indbrud

TARM/SKJERN/VIDEBÆK: De seneste dage har der været flere indbrud den sydlige og østlige del af kommunen. På Hedevangsvej ved Videbæk forsøgte ukendte gerningsmænd natten til fredag eller fredag formiddag at brække en dør op mellem en garage og beboelsen, men havde ikke held med det.

Ved Ådum kom tyve om formiddagen ind i et hus på Odderupvej ved at knuse et vindue. Her stjal de smykker.

På Sædding Hedevej ved Skjern stjal tyvene penge og smykker, ligesom de stjal værktøj fra en garage fredag formiddag. Her er det uvist, hvorledes tyvene kom ind i huset.

En virksomhed på Bredgade i Skjern fik stjålet to headset, da en tyv brød et vindue op i tiden fra torsdag aften til lørdag.

Der var også indbrud i et hus på Sæddingvej i samme periode. Her er det endnu uvist, om der er stjålet noget.

På Lønborgvej i Tarm blev der stjålet alufælge, to kasser øl og noget værktøj fra en garage søndag aften mellem 18.30-19.40.