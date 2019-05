Tyveknægte forsøgte at bryde ind i varebil i Skjern

Gerningsmænd forsøgte at åbne en varebil på kreativ maner, men endte i stedet med en lang næse og med benene på nakken.

Skjern: Torsdag nat klokken 04.25 har der været forsøg på tyveri fra en varebil på Hjejlevej i Skjern. Ifølge lokalpolitiet har tyvene benyttet sig af en velkendt fremgangsmåde med at lave et hul i bilen, som skulle give adgang til eventuelle genstande. Velkendt metode eller ej så lykkedes det ikke for gerningsmændene, som måtte forlade stedet med uforettet sag.

Efterfølgende har øjenvidner set to personer ved bilen, men indtil videre er man ikke kommet nærmere en afklaring på, hvem gerningsmændene er.