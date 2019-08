SKJERN/VIDEBÆK/TARM: Den forgangne uge var den sidste store sommerferie-uge, inden hverdagen melder sig for de fleste. Det benyttede en tyveknægt, der har specialiseret sig i at underbore vinduer og døre, sig af. I hvert fald har der fra torsdag til fredag været indbrud på Østervang i Skjern og på Granvænget i Videbæk, hvor tyven netop er kommet ind ved at underbore terrassedøre og vinduer. På Kløvervej i Tarm har der også været indbrud med underboring, hvilket er sket i tiden fra tirsdag til fredag. Alle tre steder har tyven gennemrodet huset, men der er ikke overblik over, hvad tyven har stjålet. Det er langt fra første gang, at især villaer i Skjern har besøg af en indbrudstyv, der benytter sig af metoden med at underbore en dør eller et vindue. Også i marts i år samt i juni og juli er flere beboere kommet hjem til tømte huse, hvor tyven har brugt samme metode. Desuden har der været lignende indbrud i Højmark og Tarm.