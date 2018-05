Tyveknægt fanget i container

Astrup: En mand fra Astrup valgte forleden at tage alternative metoder i brug for at stoppe en tyveknægt.

Manden har en stor interesse for fugle og ejer selv flere forskellige arter, som han har i en container på sin hjemadresse på Meldgårdvej.

Tidligere har manden dog haft ubudne gæster, som har stjålet nogle af hans kanariefugle.

Sagen blev dengang meldt til politiet, men gerningsmanden blev ikke fundet. Manden tog derfor sagen i egen hånd og satte et kamera op i sin container. Natten til torsdag var der bid.

På kameraet kunne fugleejeren se, at en mand gik rundt i containeren. Han skyndte sig ud og lukkede lågen til containeren, så gerningsmanden ikke kunne flygte.

Politiet blev på ny kontaktet, og denne gang med meldingen om, at gerningsmanden var lukket inde.

Ved politiets ankomst kom det frem, at det var en 58-årig mand fra Holstebro, der havde forsøgt at stjæle fuglene. Manden indrømmede også, at han tidligere havde stjålet kanariefuglene.