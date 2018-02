Tyvebanden fra Hee venter på at komme i retten

Politiet er blevet færdige med at efterforske sagen mod de seks litauere, som blev anholdt kort før jul i Familiepark West ved Hee. Sagen er sendt videre til en anklager, som nu er i gang med at skrive anklageskriftet, som de seks mænd i alderen 20-40 år bliver præsenteret for, når sagen kommer for retten.

RINGKØBING/SKJERN: Tyvebanden fra Hee kan se frem til at blive anklaget for i alt 29 indbrud og tre tyverier fra udhuse.

Dømt i forvejen

Tyvebanden blev afsløret, da lokale i Hee-området undrede sig over mændenes adfærd og slog alarm. Det fik politiet til at overvåge de seks mænd, som gemte tyvekosterne i de to hytter, de havde lejet i ferieparken. Politiet fandt over 500 koster, heriblandt to sokker fyldt med halvandet kilo smykker.

To af litauerne var i forvejen dømt for tyveri og indbrud i Danmark og havde et indrejseforbud. Ved grundlovsforhøret i december nægtede de seks mænd sig skyldige i indbrud.