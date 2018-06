Tyvebande stjal guld for 500.000 kroner i Tarm

Fakta

Hee-tyvene formodes at have begået 14 indbrud i Ringkøbing-Skjern i december 2017.



De har blandt andet været i Tarm, Skjern, Rindum, Videbæk, Lem og Spjald.



Uden for kommunen er de også tiltalt for forhold i Holstebro, Herning, Snejbjerg, Lind, Thyborøn og Skive bare for at nævne nogle af tiltalerne.



En af de tiltalte formodes også at have været på rov på Sjælland.



Der er stjålet værdier for 2,8 millioner kroner.



To af de seks tiltalte mænd fra Litauen var udvist af Danmark, selvom indbruddene fortsatte lystigt.