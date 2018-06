Tyvebande på alvorlig glatis i Retten

End ikke et hav af tolke og dygtige forsvarer var nok til at få seks tiltalte litauiske mænd til at fremstå bare en smule troværdige i Retten i Herning mandag.

Herning: 40 punkter at være tiltalt for. Det lyder som hård kost, men det var præcis den menu, der mandag ventede seks mænd fra Litauen i Retten i Herning. Her begyndte en omfattende sag om en tyvebande, der i december sidste år hærgede stort i det midt-, vest- og nordvestjyske - Heraf en del indbrud i Ringkøbing-Skjern. Målet var især smykker og penge, og mens det hele stod på, boede de seks mænd i to sommerhuse på Camping og Familiepark West i Hee. Her gemte de ifølge tiltalen udbyttet fra et hav af tyverier i og omkring sommerhusene, inden et vidne advarede politiet, som senere kunne pågribe mændene. Retssagen mod de seks litauiske mænd er nu i gang, og den kom ikke alt for heldigt fra land for de tiltalte.

Meget dårlig hukommelse Sagen blev efter en times forsinkelse åbnet med, at anklageskriftet blev læst højt. Bagerst i Retssal A sad de seks tiltalte og lyttede interesseret med, mens de dog samtidig udtrykte en tydelig afslappethed. Efter opremsningen af de 40 punkter og en lettere forpustet anklager, fik de tiltalte mulighed for at forklare sig. Det ville fire af de seks gerne, men der var bare et problem. Alle fire havde nemlig glemt hukommelsen hjemme i Litauen. Fra hjemlandet kom de til Danmark sidste år - Eller hvornår kom de egentlig hertil? "Jeg bestilte et sommerhus, men jeg kan ikke helt huske, hvornår vi kom til Danmark. Vi skulle på fisketur," startede den første af de tiltalte. Meget bedre gik det ikke for anden tiltalte bag skranken: "Det ved jeg ikke," lød svaret på, hvornår de kom til landet. De to første tiltalte kunne dog begge godt huske, at de var udvist af Danmark og faktisk ikke havde ret til at befinde sig i landet, mens tyverierne stod på.

Hvilke genstande Hukommelsen blev endnu dårligere som tiden gik for samtlige af de fire tiltalte, der udtalte sig. Et af dagens helt store problemer var at forklare, hvordan de mange tyvekoster, politiet fandt i og omkring sommerhusene var havnet netop hos dem: "Jeg kender ikke noget til de genstande. Det er først ved sagen, jeg er blevet opmærksom på dem," lød det lidt tvivlsomt fra den ene. En anden af de tiltalte var lige ved at snakke over sig, inden han heldigvis for sig selv glemte hukommelsen på ny: "Hvor kommer genstandene i huset fra?" spurgte anklageren. "Jeg ved det godt!" "Du ved det godt? Vil det sige, at du har begået indbrud?" "Nej jeg har kun kendskab til de ting, der blev fundet i min taske. Jeg fandt også sølvbestik, men jeg ved ikke, hvor det er fra." "Hvor fandt du det?" "I en container ved huset." De tiltalte kunne heller redegøre for, hvordan der kunne blive fundet yderligere tyvekoster i skoven ved deres sommerhus.

Hvem er du? Forestillingen, som det efterhånden udviklede sig til at være, blev langsomt mere og mere komisk at overvære. I Retten kom det frem, at to af de seks tiltalte kom til Danmark sammen, fordi de skulle fiske. De fire andre boede i sommerhuset lige ved siden af med en litauisk bil, men de seks nægtede i Retten alt om, at de kendte hinanden: "Jeg har ikke set de andre mænd før i dag," lød det fra den ene, inden en anden af dem bakkede op: "De var ovre ved os og banke på, fordi de ikke kunne komme ind. Men vi kendte dem ikke". De seks mænd var dog ikke mere fremmede for hinanden, end at de i pauserne af mandagens retsmøde hyggesnakkede og virkede påfaldende på venskabelig fod.