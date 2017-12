Tyvebande er sendt bag tremmer

Mændene blev anholdt i Familiepark West ved Hee, hvor de havde lejet to boliger, som de brugte som udgangspunkt for deres indbrudsturné, der angiveligt er foregået fra Thyborøn i nord til Billund og Grindsted i syd.

To af litauerne, der boede sammen i den ene hytte, er i forvejen kendt af dansk politi. De fik sidste år en dom på 60 dages fængsel ved Retten i Viborg for tyveri og indbrud. Sammen med dommen fik de indrejseforbud indtil år 2023.

Politi fik tip

Ved grundlovsforhøret var det kun de to udviste mænd, der lod sig afhøre. De fortalte hver for sig, at de var taget til Danmark for at fiske. Og så påstod de desuden, at de ikke kendte de fire andre litauere, som de boede klods op og nedad i et dobbelthus i familieparken.

Politiet fik i onsdags et tip om de to udviste mænd og har siden holdt et vågent øje med de seks litaueres gøren og lade, blandt andet ved at spore deres tre biler.

Observationerne fortæller en noget anden historie end den, som de to mænd gav i retten.