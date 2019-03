Tyve var på jagt efter nyt tøj

SKJERN/TARM: Måske er det forårets tidlige besøg, der har skabt et behov for at forny garderoben. I hvert fald var der to tilfælde af butikstyveri i tøjbutikker torsdag. I Skjern stjal en 17-årig dreng en jakke til en værdi af 2700 kroner hos Mister ved 16-tiden. Tyveriet mislykkedes dog, da en ansat fik slået kløerne i den unge butikstyv. Tidligere på dagen mellem kl. 10.00 og 10.20 var der også tyveri fra Dansk Outlet i Tarm, hvor en kvinde stjal tre par herrebukser, en fleecejakke og et par røde sko. Kvinden slap i første omgang af sted med tyveriet, men politiet har en formodning om, hvem hun er, så sagen er endnu ikke afgjort.