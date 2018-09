Tyve tog våbenskab men efterlod våben

LØNBORG: Våben var ikke målet, da ukendte gerningsmænd bød ind i en villa på Kirkeager i Lønborg i weekenden.

Tyvene stjal derimod våbenskabet og efterlod våbnene i huset, som de kom ind i ved at knuse en rude.

Udover våbenskabet tog tyvene også smykker, en computer og kontanter med sig.

Våbenskabet blev senere fundet på en mark nær Vostrup, hvor ejeren kunne konstatere, at det ikke var lykkedes for tyvene at bryde skabets ekstra rum op.

Også i Skjern og Højmark var der i weekenden indbrud.

I Skjern skete det lørdag mellem kl. 5 og 15, hvor et hjem i Ganeråparken fik knust en rude. Der er stjålet en cykel, en computer, penge og et smykkeskrin med smykker.

I Højmark blev indbruddet opdaget fredag, men er sket i tiden fra tirsdag til fredag. Her er tyvene kommet ind ved at foretage en underboring i terrassedøren. Udbyttet blev kontanter.