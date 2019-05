Tyve på togt om natten

SKJERN: Flere erhvervsdrivende i Skjern mødte torsdag morgen ind til opbrudte vinduer og døre efter at en eller flere tyve havde vøret på togt i nattens løb. Hos Garant Gardiner blev der stjålet lidt kontanter, ligesom Kirkens Korshær i Bredgade manglede en sjat penge. Hos Røde Kors var der også brudt ind, men her havde tyvene intet stjålet. På Nykærsvej var der heller intet stjålet hos et tømrerfirma, hvor et vindue var brudt op. Tyvene var også forbi Radio Ådalen på Finderupvej, hvilket skete kl. 02.30. Her blev heller ikke stjålet noget, sandsynligvis fordi alarmen gik i gang.