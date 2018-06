Tyve på spil i Sdr. Vium

SDR. VIUM: To gange har politiet i går modtaget en anmeldelse om tyverier fra Sdr. Vium. I løbet af lørdagen og frem til kl. 2 natten til søndagen er der suget 500 liter fyringsolie op af en tank på Brosbølvej, mens der om mandagen har været indbrud i et hus på Vester Vejrupvej. Her har tyven i tiden fra kl. 6.50 til kl. 13.00 først forsøgt at bryde et vindue op, men da det mislykkedes, knuste tyven en rude med en flise. Der er stjålet et mindre kontantbeløb og smykker.