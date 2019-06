RINGØBING/NO/FJELSTERVANG/HAURVIG: Et bakkebord designet af Poul Kjærholm er stjålet fra et sommerhus på Sdr. Klitvej ved Haurvig i tiden fra fredag 15. til fredag 21. juni. Tyven kom ind ved at knuse et vindue. Også i Rindum på Blomstervænget gik tyvene efter designting, da de brød ind natten til fredag. Her stjal de to Verner Panton-lamper samt smykker og euro. De to lamper blev dog senere fundet efterladt på en sti i nærheden. En stjålet rygsæk fra en landejendom på Overvej ved Fjelstervang blev også fundet igen. Indbruddet skete fredag i dagtimerne, hvor tyven knuste en rude og i øvrigt stjal en rød pengekasse med kontanter og en tablet af mærket Asus. Rygsækken blev fundet i en skraldespand ved Imerco i Videbæk lørdag formiddag.

Stak af med pillefyr

Det er uvist om det var den samme tyveknægt, der stod bag et indbrud på Hybenvænget i Videbæk i tiden fra torsdag formiddag til fredag eftermiddag. Her pillede tyven en rude ud og rodede alt igennem. Der er endnu ikke overblik over det stjålne, da beboerne er på ferie. Det sidste indbrud er sket i No på Snerlevej i tiden fra 6. juni frem til 15. juni. Her er en dør til et værksted brudt op. Tyven er kørt med så store ting som et pillefyr, et køleskab, et komfur og en vaskemaskine.