Tyve med værktøjet i orden: Samme fremgangsmåde ved flere indbrud

Spjald/Tarm/ Videbæk: Tre huse i kommunen har i løbet af weekenden været udsat for indbrud af meget lignende karakter. Ved alle tre indbrud har tyven nemlig brugt en boremaskine til at bore hul under dørenes håndtag for at omgå låsen.

På Skolegade i Spjald blev der således boret hul i en terrassedør fredag aften mellem klokken 18 og 22.30. Fra det hus stjal tyven smykker, sølvtøj og kontanter.

I Tarm var den gal på Pilevej, hvor gerningsmanden skaffede sig adgang med boremaskinen i et tidsrum mellem torsdag aften og lørdag aften. Herfra blev der også stjålet smykker samt et par Bose-høretelefoner og en flaske Stroh-rom.

Endelig borede tyven sig adgang til en bolig på Solhaven i Videbæk mellem fredag aften og søndag middag. Herfra snuppede vedkommende et Sony-spejlreflekskamera, nogle få euro, smykker, en ældre HP-pc og fire flasker Captain Morgan-rom.