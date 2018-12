Tarm: Vestjysk Øjenklinik mistede natten til tirsdag specialiserede maskiner, da ukendte gerningsmænd brød ind lidt over midnat. Nøjagtigt klokken 00.13 blev to store granitsten smid gennem vinduer til klinikken, og herfra havde tyvene frit råderum. Det benyttede tyvene til at stikke af sted med tre maskiner. Politiet hører meget gerne fra eventuelle vidner på telefon 1-1-4, også gerne fra folk, der måtte vide, hvor de store granitsten er taget fra. Svend Baumgartner, indehaver af Vestjysk Øjenklinik, forventer, at klinikken i løbet af kort tid er i gang igen og klar til at tage imod kunder.