Tyve huserer stadig

RINGKØBING/SKJERN: Den seneste uge har været stærkt plaget af mange indbrud fordelt på blandt andet villaer og restaurationer over det meste af kommunen. I går modtog lokalpolitiet endnu to anmeldelser fra borgere, som har fået ting stjålet. På Pubben i Søndervig har der natten til søndag været et tyveri, hvor der er forsvundet en blå skijakke af mærket Haglöffs med en mobiltelefon af mærket Samsung i lommen. I Skjern har der i løbet af torsdagen været indbrud i en villa på Ranukelvej. Tyven kom ind ved at bryde et vindue op og er stukket af med sølvtøj og julegaver, der indeholdt ure, smykker og parfume. Fra lokalpolitiet i Ringkøbing lyder meldingen, at man arbejder hårdt på at få fundet gerningsmændene.