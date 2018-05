Tyve forsøgte at stjæle Nordeas kortlæser

SKJERN: Ukendte gerningsmænd forsøgte natten til mandag at stjæle kortlæseren, der sidder i Nordeas hæveautomat i Skjern.

- Det lykkedes heldigvis ikke for dem at skære kortlæseren fri, fortæller filialdirektør Simon Fejrskov Pedersen, der har meldt episoden til politiet.

Her undrer man sig over hvad tyvene ville med kortlæseren. Det er oplagt, at det skulle have et kriminelt formål.

- Måske vil de have indsigt i hvordan, kortlæseren er fabrikeret, siger politikommissær Bjarne Højgaard.

Han tilføjer, at en bank i Rødding i Sønderjylland for nyligt har været udsat for et lignende forsøg.

Kunderne i Nordea skal ikke være bekymret, hvis de har brugt automaten. Der er intet blevet kopieret fra automaten.

- Men det er selvfølgelig træls for vores kunder, at de er gået forgæves, fordi automaten skal repareres, siger Simon Fejrskov Pedersen.

Banken har sendt politiet videoovervågningen fra episoden, der skete mellem kl. 4 og 5 natten til mandag.