SKJERN: Et hus på Grønningen i Skjern havde i weekenden besøg af en tyveknægt, der underborede et vindue for at komme ind. Han rodede hele huset igennem og stjal blandt andet en computer. Der kan mangle flere ting fra huset, da ejerne endnu ikke har et overblik. Indbruddet er sket i tiden fra lørdag kl. 10.30 til søndag kl. 17.00.