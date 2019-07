TARM: Et hjem på Korsvej i Tarm havde ubudne gæster natten til fredag. Tyvene kom ind ved at underbore terrassedørens lås og rodede rundt i hele huset. Der er blandt andet stjålet penge og smykker, men ejeren har endnu ikke et overblik over det stjålne. I løbet af foråret har der været flere indbrud i Skjern og Tarm, hvor tyven er kommet ind ved at underbore, hvilket er en smule usædvanlig fremgangsmåde blandt indbrudstyve.