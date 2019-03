SKJERN: Endnu en villa i Skjern har haft besøg af den tyveknægt, der kommer ind i de aflåste hjem ved at underbore vinduer eller døre. Denne gang er det gået ud over et hus på Solvænget, hvor der er stjålet en fladskærm, en bærbar computer og en PlayStation 4. Indbruddet er sket i tiden fra søndag 10. marts til fredag 15. marts.