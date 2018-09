Tyv tog udstoppede dyr

ÅDUM: I løbet af weekenden og frem til tirsdag morgen har der været ubudne gæster på en landejendom på Vejlevej ved Ådum. Tyven har brudt en dør til laden op, hvilket også gav adgang til stuehuset, som er blevet gennemrodet. Nu mangler der lidt forskellige ting, lige fra juleplatter, øl til en elektrisk varmeovn og flere udstoppede dyr, blandt andet et egern, en odder, isfugle og flere opsatser fra bukke. Desuden blev der taget to smedejernslåger, som er to gange halvanden meter store.