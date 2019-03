Mandag blev en villa på Storegade i Borris udsat for et tyveri til en værdi af 20.000 kroner.

Borris: Man skal huske at låse sine døre, hvis man vil undgå tyveri. Det må være lektien for ejeren af en villa på Storegade i Borris. Mandag eftermiddag i tidsrummet mellem klokken 12.30 og 16.30 blev villaen nemlig tømt for nærværende elektronisk udstyr; En Macbook og to smartphones; En iPhone 7 og en OnePlus. Tyven fik adgang til huset gennem en ulåst dør, forklarer Ringkøbing Politi.