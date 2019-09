LYNE: Man skal nok holde sig fra offentlige veje, hvis man kører på en stjålet ATV. Det må være børnelærdom for en hver langfingret person. Ikke desto mindre var det netop, hvad en mand gjorde på Nørrehedevej ved Lyne torsdag omkring kl. 20.40. ATV'en retmæssige ejer fra Outrup, der fik stjålet sit køretøj i begyndelsen af september, var dog også til stede. Han formåede at få standset tyven og gøre krav på ATV. Tyveknægten havde dog held til at fordufte.