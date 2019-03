SKJERN: Den seneste uge tid har politiet fået flere anmeldelser fra boligejere, der har haft besøg af en tyveknægt, som har specialiseret sig i at underbore vinduer og døre. Torsdag gik det ud over en villa på Østre Alle i Skjern i tiden mellem kl. 18.00 og 20.15. Tyven underborede et vindue i udestuen og stjal blandt andet smykker og 1000 kroner i kontanter.