Tvivlsomt om cykelstibroer blive færdige inden sommerferien

VOSTRUP/HEMMET: Det vides stadig ikke, hvornår cykelstien mellem Vostrup og Hemmet gøres færdig.

Lone Rossen, fagchef i Land, By og Kultur, havde forventet i denne uge at få en tilbagemelding fra entreprenøren med en tidsplan.

- Men der er åbenbart leveringsfrist på de rør, der skal bruges, så vi kan simpelthen ikke sige endnu, hvornår cykelstien bliver færdig, siger hun.

Selve cykelstien har egentlig været færdig længe, men der er tre huller i den ved tre vandløb, som stien passerer. Her skulle der have været anlagt broer - og de er også købt ind.

Kommunen er dog løbet ind i et uforudset problem: Et nyt fiberkabel ligger et sted under cykelstien, og da der ligger en trykledning i nærheden, kan fiberkablet have forskubbet sig, så man ikke kender den nøjagtige placering. Det indebærer en risiko for at komme til at grave ind i fiberkablet, når broerne skal monteres.

Som det ser ud nu, er det altså tvivlsomt, om cykelstierne kan gøres færdige inden sommerferien, så cyklister må fortsat køre uden om hullerne i stien.