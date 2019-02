Selv om både Venstre og DF er klar til at finde penge til at rykke de kystnære møller længere ud på havet, så tror de færreste på, at der kan skaffes politisk opbakning til et politisk indgreb.

Ringkøbing-Skjern: Selv om det gør indtryk på det radikale folketingsmedlem og varm tilhænger af de kystnære møller, Andreas Steenberg, at Ringkøbing-Skjerns byråd i sidste uge sendte en appel til de politiske partier om at arbejde på en flytning af de kystnære Vesterhav Syd-møller, så tvivler han på, at brevet får nogen effekt.

- Jeg kan da godt ærgre mig over, at man ikke på et langt tidligere tidspunkt har forsøgt at påvirke placeringen af møllerne. Det er rigtig svært at lave om på nu, og jeg har rigtig svært ved at få øje på politisk opbakning til at finde de mange penge, der skal til helt at aflyse projektet, siger Andreas Steenberg.

Heller ikke Venstres formand for energiudvalget, Thomas Danielsen, er optimistisk.

- I Venstre ville vi gerne have haft den lokalpolitiske opbakning den gang, vi faktisk kunne gøre noget ved det. Jeg er helt enig med byrådet i, at møllerne burde stå et helt andet sted, og jeg er også villig til at finde den milliard eller mere, der skal til. Møllerne er en politisk fejltagelse. Men der er ikke bred opbakning til at lave beslutningen om, siger han.

Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær konstaterede allerede i sidste uge, at hans parti - lige som Venstre - er klar til at finde de nødvendige penge til en flytning af møllerne. Med en valgkamp forude kunne han godt forestille sig, at der kan ske forskydninger.

Hos Socialdemokraterne har Annette Lind erklæret sig parat til at lægge sig op af byrådets holdning til møllerne, men det ændrer næppe partiets landspolitiske opbakning til projektet.

Hos SF bliver der lokalt lagt pres på partifællerne på Christiansborg. Men formand for byrådsgruppen, Niels Rasmussen, er ikke overbevist om, at det er nok.

Det har ikke været muligt at træffe den konservative energiordfører Orla Østerby for en kommentar.

Spørger man den radikale Andreas Steenberg, så må kritikkerne af de kystnære møllers placering sætte deres lid til det VVM-tillæg, som Energistyrelsen kort før jul krævede gennemført.

- Hvis der skal rykkes på noget, så skal det komme fra VVM-tillægget. Dermed vil det ikke blive en politisk beslutning, siger han.

Thomas Danielsen (V) kunne godt tænke sig at skrue tiden tilbage.

- Jeg ville ønske, at vi kunne gøre det om. Lige nu er vi ved at sætte den folkelige opbakning til den grønne omstilling over styr, hvor Ringkøbing-Skjern jo går forrest, siger han.

Det er uvist, hvor lang tid det vil tage at udarbejde et VVM-tillæg. Ringkøbing-Skjern Kommune har fået den besked, at det vil tage måneder. Politikere på Christiansborg gætter på mindst et år, måske mere. Sikkert er det, at projektet bliver forsinket.