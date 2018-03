Tusindvis ventes til lokale opvisninger

Ringkøbing-Skjern: Marts burde betyde forår, men med det danske vejr er det langt fra nogen sikkerhed.

Helt sikkert for marts er dog, at måneden er højsæson for særligt en ting i de danske haller - gymnastikopvisninger.

2018 bliver ingen undtagelse, og gennem de kommende weekender bliver der budt velkommen til opvisninger rundt omkring i hele Ringkøbing-Skjern.

Alene i ROFI-Centret og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter ventes op mod 2.172 gymnaster i weekenden 10.-11. marts og 17.-18. marts, og tilskuere bliver der også mange af. Forventningerne er lige nu på godt 5.700 tilskuere:

- Opvisningerne er kulminationen på gymnastiksæsonen, hvor vi viser mange måneders hårdt arbejde og intens træning frem. Det er et højdepunkt for gymnasterne, og det er skønt at se, at der også er mange publikummer, som vil dele opvisningsdagene med os, siger Mads Nielsen, der er formand for DGI Ringkøbing-Skjernegnens Gymnastik i en pressemeddelelse.