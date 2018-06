Søndag var der dyrskue på Bundsbæk Mølle, og det blev endnu et historisk af slagsen for traditionen, der har levet i mere end 25 år. Foto: Jørgen Kirk

Vejret var i den grad med Ringkøbing-Skjern Museum, da der traditionen tro blev budt indenfor til historisk dyrskue på Bundsbæk Mølle.

Bundsbæk Mølle: Efter en våd start på søndagen er folk så småt begyndt at valfarte til Bundsbæk Mølle. Nu er solen fremme for alvor, og med lidt vind er det de perfekte betingelser for de traditionsrige historiske dyrskue. Traktorer og gamle biler står linet op på en snorlige rækker, og på traktorerne sidder børn, der får en oplevelse, de sent vil glemme. Et andet sted gives der smagsprøver - Traditionelle af slagsen naturligvis, og i den anden ende af pladsen er dyrene på vej ind i ringen til bedømmelse, mens smeden viser sit håndværk frem i laden. Søndagens dyrskue er præcis, som det skal være. En stolt tradition: - Vi begyndte i slut 80'erne, så vi har været her i mere end 25 år. Der var en i dag, der sagde, at vi er det længst fungerende dyrskue i Danmark, siger Per Lunde Lauridsen, formidlingsinspektør på Ringkøbing-Skjern Museum.

Vi kan gøre historien levende. Vi kan genopføre traditionerne, hvor man kan prøve nogle traditionelle råvarer eller levemåder. I dag er det hele meget moderniseret, men vi kan fastholde tingene, som de har været engang. Per Lunde Lauridsen, Formidlingsinspektør på Ringkøbing-Skjern Museum.

Historisk Dyrskue Søndagens dyrskue på Bundsbæk Mølle bød blandt andet på:- Dommerbedømmelse af dyr.



- Fortælling om maskiner.



- Udstilling af traktorer, biler og maskiner.



- Smagsprøver.



- Folkedansere.



- Prisuddeling og Bamsedyrskue.



- Boder.

Holder fast Mange ting ved søndagens dyrskue er gået igen gennem mere end 25 år. Alligevel trækker det også søndag tæt på 2.000 gæster til Bundsbæk Mølle, selvom vi lever i en mere og mere moderne verden. Men måske er det netop det, som det historiske dyrskue kan: - Vi kan gøre historien levende. Vi kan genopføre traditionerne, hvor man kan prøve nogle traditionelle råvarer eller levemåder. I dag er det hele meget moderniseret, men vi kan fastholde tingene, som de har været engang, mener Per Lunde Lauridsen. Det betyder dog ikke, at det årlige dyrskue ikke er blevet fornyet. Også søndagens byder på nye tiltag: - Konceptet er sådan rimelig klart, men så bygger vi på med tiltag, der kan blive ved med at trække folk til, lyder det.

Leg med mad Der er flere ting på Bundsbæk Mølle, der løber ud over dyrskue-normerne. En af dem finder vi i et blåt telt nede i den ene ende af pladsen, hvor Else Christiansen repræsenterer 4H, der står for hånd, hoved, hjerte og helbred: - Her kan børnene lave figurer ud af grøntsager, mens vi kan reklamere for vores madskole i sommerferien. Jeg synes, at det er sjovt og ikke noget, man normalt ser på dyrskue, og så kan vi give forældrene en pause, mens deres børn er aktive, udtaler Else Christiansen. Aktiviteterne varierer fra år til år, og for Else, der har været med i omkring fire år, giver det perfekt mening at være med: - Det er en god oplevelse at være her, og så kan det jo også være, at vi får nye medlemmer til, fortæller hun.