Tuscher stjålet fra genbrug igen

TARM: De seneste nætter har der været uønsket natlig aktivitet i Tarm. Natten til mandag gik det ud over Kirkens Genbrug på Engdraget, hvor en tyv brød ind i isenkramrummet og stjal frimærker for et par tusinde kroner, fire poser kaffe og noget så besynderligt som tuscher.

Det er endog ikke første gang, at genbrugsbutikken oplever, at en langfingret person har set sig glad for tuschkassen. Politiet fortæller, at det samme skete for et halvt års tid siden.

Natten til onsdag har der været endnu to indbrud. Det er gået udover Tømrergårdens Tandlæger på Stationsvej, hvor der er brudt et vindue op. Her er der ikke stjålet noget.

Men hos det kommunale køkken Åkanden på Kirkegade er der samme nat blevet stjålet et skruetrækkersæt, 700-800 kroner samt nogle telefonkoder, som tyven ikke kan bruge til noget som helst