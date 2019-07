Turistmagnet skaber naturoplevelser til alle: Vi kalder jo stedet for fjordens perle

SKAVEN: Grusparkeringspladsen er blevet vendt, så gæsterne kan parkere med forruden i retning mod Ringkøbing Fjord for at nyde vandet eller solnedgangen. I grillhytten oppe ved strandområdets legeplads er der brugt net som vinduer, så man både kan se ud og være i læ. For et par uger siden blev mulighederne for at lade blikket vandre over Ringkøbng Fjord i retning mod enten Bork eller Ringkøbing så endnu bedre.

Skaven Strand har nemlig fået en ny udsigtsterrasse, som også kørestolsbrugere uden besvær kan bruge.

Den nye terrasse er blot et af mange eksempler på, at de lokale i Skaven Strand forsøger at gøre naturen tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Det fortæller ægteparret Gudrun og Anker Clausen, der har haft sommerhus i Skaven Strand de seneste 28 år og har boet der på fuld tid i 13 år. De synes, Skaven Strand er så dejligt et sted at bo, at flere gerne må få glæde af det:

- Man kan ikke få det bedre, siger Gudrun Clausen.