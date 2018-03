Ringkøbing Fjord Turisme går endnu en urolig generalforsamling i møde. Denne gang vil en gruppe kritikere have formanden til at gå.

Ringkøbing-Skjern: Der er lagt op til endnu en dramatisk generalforsamling, når Ringkøbing Fjord Turisme på mandag holder sin årlige generalforsamling på Fjordgården.

Kritiske medlemmer har forud for generalforsamlingen forsøgt at få formanden gennem ti år, Jørgen Iversen, til at trække sig. Det sker gennem et forslag om, at ingen bestyrelsesmedlemmer må sidde i mere end seks år.

Lars Christensen fra Novasol er en af de kritiske medlemmer, som satser på et formandsskifte.

- Det allerbedste vil være, hvis selv formanden vælger at trække sig. Ringkøbing Fjord Turisme har brug for at genoprette tilliden til medlemmerne. Og det kan ske med en udskiftning i bestyrelsen. Jeg håber, at formanden trækker sig, så vi kan komme videre, siger han.

Lars Christensen var den første, der i sin tid rejste kritik af Jørgen Iversen og hans håndtering af sagen om de kystnære vindmøller. Blandt andet var han stærkt utilfreds med, at Iversen i et høringssvar fastslog, at der var opbakning til de kystnære møller fra Ringkøbing Fjord Turisme - uden at have spurgt medlemmerne.

Sidste år gav et flertal ifølge Lars Christensen formanden til opgave at kæmpe en synlig kamp for at flytte de omstridte møller så langt sydpå og vestpå som muligt.

- Det eneste, der kom ud af det var et forkølet brev. Det er ikke godt nok, siger Lars Christensen.

Sommerhusudlejeren har i flere år været bannerfører for flere forsøg på at Ringkøbing Fjord Turisme til at tage afstand fra de kystnære møller - uden held. Flere gange har han og andre truet med at melde sig ud af fællesskabet. Men sådan er det ikke mere.

- Vi har brug for en stærk turistorganisation, som vi alle sammen har tillid til. Der bliver lavet et godt stykke arbejde. Men hvis vi skal videre, så skal der et skifte til, fastslår Lars Christensen.

Han møder i øvrigt ikke selv op til generalforsamlingen - men sender en medarbejder. Han orker ikke selv at være til stede.

- Jeg er ikke til paragraffer og jura-sprog. Mit hjerte banker for turismen. Derfor håber jeg på, at vi får den nye bestyrelse, der er brug for. Hvis det lykkes, er det godt for turismen, hvis ikke - så har vi et problem, siger Lars Christensen fra Novasol.