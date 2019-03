Bent Graakjær understregede Ringkøbing Fjord Turismes kritiske linje over for vindmøller til havs, men fastslog, at de kommer, og så må vi få det bedst tænkelige ud af dem.

- Det blev vi i bestyrelsen pålagt at arbejde aktivt og vedvarende for, sagde han, og fortsatte:

Generalforsamlingen sidste år endte med oprør mod foreningens indtil da positive officielle holdning til møllerne og et krav om, at kan vi ikke helt slippe for dem, skal møllerne længst muligt ud på havet.

SKJERN: Havvindmøllerne ud for Holmsland Klit kommer på et eller andet tidspunkt. Derfor bliver vi nødt til at "tale dem op", fastslog formand Bent Graakjær på generalforsamlingen i Ringkøbing Fjord Turisme.

Længere ud

- Da der skulle laves en ny VVM-redegørelse, fandt vi, at det mest seriøse, vi kunne gøre, var at skrive til byrådet med opfordring om at arbejde for at flytte kystmøllerne længere ud - og den opfordring gik et enigt byråd videre med til ministeren.

Bent Graakjær opfordrede dog stærkt forsamlingen til få det bedste ude af møllerne, når de engang kommer - for det var han ikke i tvivl om, at de gør.

- Ulve, elmaster og havvindmøller - der er meget, vi kan undvære i Vestjylland. Men jeg vil gerne appellere til, at når havvindmøllerne kommer, så prøver vi at sælge dem bedst muligt - og Ringkøbing-Skjern er verdens grønneste kommune, selvforsynende med energi og så videre, sagde han.

Møllerne gav ikke anledning til nogen form for debat på generalforsamlingen, og det gjaldt også for et andet stort emne: Den kommende sammenlægning med turistorganisationen i nabokommunen Varde, der vil skabe intet mindre end Danmarks største turistdestination med over otte millioner årlige overnatninger.