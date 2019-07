Turister løber tør for strøm: Vestjylland mangler ladere til el-biler

Ikke mange muligheder for at få strøm på bilen - og i Vestjylland ser det helt galt ud.

- I Varde Kommune er der ikke en eneste hurtiglader, der kan lade et batteri op på en til to timer; i Ringkøbing-Skjern er der kun én hurtiglader, nemlig den, der står ved Nettos p-plads i Ringkøbing, siger Anna Hilden.

Der er nemlig ikke mange muligheder for at oplade elbilen, fastslår Anna Hilden, Velling, der også er formand for Elbilforeningen Forenede Danske Elbilister (FDEL).

Efter hendes mening risikerer i Vestjylland at forspilde muligheden for at få en generelt velbeslået gruppe af turister til området, når ikke vi har et veludbygget net af hurtigladere og destinationsladere.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune er der også mangel på destinationsopladere. De findes nogle få steder, blandt andet på Klitten, men da det kan tage flere timer at lade bilen op ved en destinationsoplader, kræver det, at man kan foretage sig noget andet, mens bilen bliver ladet op, påpeger hun.

Ladenetværk

- Det er en skam, at vi ikke prioriterer at udbygge ladenetværket i ferieområderne. Det at droppe flyet og tage på klimavenlig ferie er en af tidens megatrends. Der er flere og flere, der gerne vil holde en klimavenlig ferie, og her er turen rundt i Danmark med elbilen en oplagt mulighed. Men det er svært, når der mangler hurtigladere på turen, og de fleste sommerhuse og hoteller mangler mulighed for opladning om natten, siger hun.

Efter Anna Hildens mening bør man fra politisk hold bakke op om elbilerne.

- Vi burde støtte udviklingen af et fornuftigt ladenetværk i udkantsområderne, ligesom vi har gjort med bredbåndspuljen. Det er måske ikke økonomisk rentabelt at drive ladestationer her endnu, men både lokalsamfundene og vores klima og miljø vinder så meget ved det. Vi skal jo også tænke på de udenlandske gæster. Bliver det med ladning for besværligt, vælger de Danmark fra, siger hun.

- Til gengæld vil vi kunne få fat i et nyt turistsegment, hvis vi sørger for, at der er gode lademuligheder - også ved feriehusene.