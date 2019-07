Turist i egen baghave: Her er vejviseren til Vestjyllands højdepunkter

Højt energiniveau ved kommunens højeste punkt

Det er svært at rive børnene væk fra svævebanen. Den er konstant optaget, og fem børn har ingen interesse for at tage med deres bedstemødre videre. For det er seriøst kedeligt at fodre ænder. Heldigvis koster det ingenting at komme på Momhøje Naturcenter, så børnene kan få lov til at brænde krudt af alt det, de har lyst til. Der er også mulighed for at køre på mountainbikestier, spille disc golf og besøge kommunens højeste punkt.

