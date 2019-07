Turismen boomer fortsat i Ringkøbing-Skjern - men der mangler senge

Men der er alligevel grund til kip med flaget over de netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik om antallet af turistovernatninger i 2018. Her lægger Ringkøbing-Skjern sig nemlig klart i spidsen i landsdelen med en stor margen ned til nummer to, Lemvig Kommune.

Ringkøbing-Skjern: Det er efterhånden dårligt nok noget at løfte på øjenbrynet over, når Ringkøbing-Skjern slår en turismerekord eller sætter sig på endnu en førsteplads på turismeområdet.

I det nationale regnskab ligger Ringkøbing-Skjern (også vanen tro) på en tredjeplads. Foran ligger Varde med 4,5 millioner overnatninger og København med 8,3 millioner overnatninger. Man kan dog fifle lidt med de tal og bringe Ringkøbing-Skjern op på en samlet førsteplads, for turismesamarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern og Varde betyder, at vestkysten som samlet turistdestination slår hovedstaden med godt 33.000 overnatninger.

Flere senge, tak

Ringkøbing-Skjern oplever i disse år så stort turistpres, at feriehusudlejerne har svært ved at finde overnatningsmuligheder nok til de mange gæster, der gerne vil feriere i området. Direktør i Feriepartner Hvide Sande, Lykke Nielsen Høj, udtaler i en pressemeddelelse fra Dansk Erhverv:

- Turismen skaber liv og udvikling her i Hvide Sande og i resten af området. Hvis vi i de kommende år skal kunne tiltrække endnu flere turister, kræver det, at endnu flere gerne vil udleje deres feriehus, så der er senge nok til de mange, der gerne vil tilbringe deres ferie hos os.

Det er man fra Dansk Erhvervs side enig i:

- Det er afgørende, at turismen i Vestjylland får de rette rammer til at kunne vokse i de kommende år. Her er det især vigtigt, at der er overnatningskapacitet nok, ikke mindst hvad angår feriehuse, siger politisk konsulent i Dansk Erhverv Kirstine Tolstrup Nielsen.