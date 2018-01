Turisme for milliarder: Ringkøbing-Skjern helt i toppen

Ringkøbing-Skjern er et skønt sted at holde ferie. Den holdning har mange turister ifølge nye tal. Foto: John Randeris

Det ser rigtig godt ud for turismen i Ringkøbing-Skjern, hvor de besøgende strømmer til, og hvor man holder sig til helt i toppen på landsplan.

Ringkøbing-Skjern: Hvor tager turisterne hen, når de besøger Danmark? Rigtig mange tager til Ringkøbing-Skjern, og området er blandt de mest populære i Danmark, når det kommer til turisme. Sådan har det været i flere år, og i nye tal for Det Nationale Turismeforum ser det igen fornemt ud. I 2015 holder kommunen nemlig fast i 4. pladsen på landsplan, hvor man måler omsætningen i turismen. Den lyder på 2,5 milliarder kroner, og det er godt. Rigtig godt. Sådan lyder meldingen fra Sebastian Schaper, der er direktør i Ringkøbing-Skjern Turisme: - Vi har haft topplaceringen længe. Hvis man ser på de tre byer, der er bedre end os, er der tale om de store byer. Her har turisterne et højere døgnforbrug, og det er det, der er årsagen. Ser man på kystturisme, er vi helt i top, siger Sebastian Schaper.

Vi hænger godt på. Vi har en ret høj status hvad kendskab angår, men vi er klar over, at der er mange om buddet. I Tyskland prøver de meget at få folk til at lægge mærke til deres egen vestkyst og østkyst, og vi skal hele tiden være vågne. Sebastian Schaper, Direktør i Ringkøbing Fjord Turisme.

Her omsætter man for mest i turismen 1. København - 23,2 milliarder kroner.2. Aarhus - 3,9 milliarder kroner.



3. Aalborg - 3,2 milliarder kroner.



4. Ringkøbing-Skjern - 2,5 milliarder kroner.



5. Varde - 2,0 milliarder kroner.

Kan blive bedre At tallene omkring turistforbruget er fra 2015 skyldes, at de tager lang tid at samle ind. Alligevel er de et meget godt billede af tendensen, som den er nu. For turisterne vælger Ringkøbing-Skjern til, og den flotte udvikling glæder Ringkøbing Fjord Turisme: - Det er da super fedt, at gæsterne vælger os til, fortæller Sebastian Schaper. Direktøren tror på, at de positive tal kan blive ved med at forbedre sig i de kommende år, selvom kampen om de internationale turister er hård: - Omkring overnatninger forventer jeg, at der kommer en lille stigning. Også generelt forventer vi fremgang, og det er specielt de tyske turister, der kommer til, udtaler han.

Vi skal være vågne "Det er dejligt at se, at dansk turisme fortsætter sin fremgang, men vi ser også flere af vores nærmeste konkurrenter formår at trække rigtig mange udenlandske turister til sig. Hvis ikke Danmark skal blive efterladt på perronen når væksttoget kører, så skal dansk turisme have styrket vilkårene for at konkurrere om de internationale turister." Sådan lyder det i en udtalelse fra erhvervsminister Brian Mikkelsen, og det er noget, som Sebastian Schaper er helt enig i. For selvom det går godt, er konkurrencen hård, og der skal hele tiden tænkes nyt: - Jeg er fuldstændig enig med ministeren. Der skal tiltag til, og det kommer der allerede. Senest fik Visit Denmark flere midler, og der bliver lavet flere tiltag rundt omkring. Det skal vi hele tiden arbejde på, understreger Sebastian Schaper.