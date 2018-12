Hvis alle igangværende fjernvarmeprojekter gennemføres, ventes den grønne energiandel at nå 72 procent, når de er fuldt indkørte; det er dog usikkert om de i fuldt omfang kan tælles med i regnskabet, når vi når 2020.

Således skal andelen af vedvarende energi i fjernvarmen gå fra 40 til 60 procent inden 2020; den grønne andel af energien var allerede i 2017 oppe på 57,6 procent, og ventes i år at runde de 60 procent.

Han peger på, at kommunen har kunnet nå de målsætninger, der indtil nu er blevet sat op.

- Nogle fjernvarmeværker er allerede nået langt andre knap så langt, også fordi de er bundet af gældende lovgivning om at skulle aftage naturgas; men den lovgivning lettes fra årsskiftet, så det skulle være muligt at nå målene, siger John G. Christensen.

Sådan lyder de nye målsætninger for fjernvarmeomstillingen, som teknik- og miljøudvalget netop har vedtaget, fortæller udvalgsformand John G. Christensen (S).

I 2030 skal 95 procent af den energi, der bruges til at opvarme fjernvarmen være grøn.

Statusopgørelse

Kigger man på status for fjernvarmeværkernes omstilling, ser man, at fjernvarmeværkerne har en lang række strenge at spille på:

Naturgassen fylder stadig meget, men den bliver gradvis mere grøn i takt med, at der bliver produceret mere og mere biogas, der bliver opgraderet og ført ud i naturgasnettet. Dette vil give en hjælp til omstillingen.

Naturgasvarmepumper, der regnes for en overgangsteknologi på vejen mod elvarmepumper, men regnes for 50 procent vedvarende, da de giver en dobbelt så stor varmeproduktion ved anvendelse af den samme mængde naturgas.

Der ventes et mindre fald i anvendelsen af biomasse - flis, træpiller og halm, men biomasse vil fortsat udgøre omkring 25 procent af fjernvarmesektorens energi.

Flere solvarmeanlæg er på vej, og vil udgøre cirka 10 procent af energien i 2035.

Der forventes en kraftig stigning i anvendelsen af elkedler.

Elvarmepumper forventes at være bærende i den videre omstilling til vedvarende energi, og 25-40 procent i 2035 er ikke urealistisk.

Der forventes ingen nævneværdig udvikling i anvendelsen af biogas til fjernvarme, da den er mere værdifuld til anden anvendelse.